تعرف على صلوات المسيحيين في خامس أسبوع وحدتهم العالمي

تحتفل الكنائس المختلفة اليوم بحلول خامس أيام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وفي هذا اليوم تصلي الكنائس صلاة موحدة تقول فيها:

أيهــا السيد المسيح

يـا مَن في ليلـة إقبالـك علـى الموت من أجلنــا

صلّيـتَ لكـي يكــون تلاميـذك بأجمعهــم واحــداً

كما أنّ الآب فيـك وأنـتَ فيــه

إجعلنــا أن نشعــر بعـدم أمانتنـا ونتألّـم لانقسامنـا.

أعطنـا صـدقـاً فنعـرف حقيقتنـــا،

وشجاعـة فنطــرح عنّـا ما يكمـن فينـا من لامبالاة وريبـة،

ومن عــداء متبـــادل.

وإمنحنــا يــا ربّ أن نجتمــع كلّنـــا فيــــك

فتصعــد قلوبنـــا وأفـواهنـــا،

بــلا إنقطاع صلاتــك من أجل وحـدة المسيحيّيــن،

كمــا تريـدها أنتَ وبالسبــل التي تــريــد. ولنجــد فيـــك،

أيهــــا المحبّــــة الكــاملـــة،

الطريـــق الذي يقـــود إلى الوحـــدة،

فـي الطـاعــة لمحبتـــــك وحقّــــــك.

وتحتفل الكنيسة الارثوذكسية اليوم الاثنين بحلول عيد عرس قانا الجليل.