الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يحتفل بعيد القديس أنطونيوس الكبير ويسيم شمامسة جدد بالفجالة

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس عيد القديس أنطونيوس الكبير، وذلك بكنيسته، بالفجالة.

كذلك منح صاحب النيافة درجة المرتل، إلى خمسة من شمامسة الكنيسة، حيث شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، والقمص أغابيوس باخوم، راعي كنيسة العذراء سيدة مصر، بكندا، والراعي الأسبق بالكاتدرائية.

وفي كلمة العظة، أكد الأنبا باخوم للشمامسة المحتفى بهم، أهمية الالتزام، نحو خدمة المذبح المقدس، وحفظ الألحان الكنسية، وسماع كلمة الله في الكتاب المقدس، ثم تأمل نيافته في بعض المحطات من إنجيل اليوم، متحدثًا حول "انفتاح القديس أنطونيوس الكبير على كلمة الله وتجاوبه معها".

واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي، بأيقونة القديس أنطونيوس الكبير.

كما تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، إحدى الأراضي الزراعية بالإيبارشية، وذلك للتعرف على آخر مستجدات، الخاصة بها، ومتابعة أحوال جميع المشروعات الإيبارشية.

وايضا تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مبنى الأرش، بسمالوط، لمتابعة أعمال التجديد، بجميع اقسام المبنى الخدمي.

حضر اللقاء الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأخت سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط.

واستمع صاحب النيافة، إلى جميع آراء، ومقترحات الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، من أجل التفاني في الخدمة، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.

كما ترأس  نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بمبنى الأرش، بسمالوط.

شارك في الصلاة الأب عادل ركا اليسوعي، المرشد الروحي لجماعات الأرش بمصر، والأخت سوزي فؤاد، ممثلة الأرش العالمي بالشرق الأوسط.

وألقى راعي الإيبارشية عظة الذبيحة الإلهية، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين.

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