التاريخ القبطي اليوم.. ماذا يقرأ الأقباط في ثاني أيام الغطاس 2024؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بحلول ثاني أيام عيد الغطاس المجيد، كما تستعد الكنيسة للاحتفال بحلول عيد عرس قانا الجليل، غدًا الاثنين.

ماذا يقرأ الأقباط في ثاني أيام الغطاس؟

وفي مثل هذا اليوم يقرأ الاقباط عدة قراءات احتفالية في يوم 12 طوبة مثل:

العشية: مزامير 42 : 1,6 + لوقا 3 : 21 - 22

باكر: مزامير 34 : 11,5 + متى 3 : 13 - 17

قراءات القداس

البولس: افسس 1 : 1 - 14

الكاثوليكون: 1 بطرس 3 : 15 - 22

الإبركسيس: اعمال 8 : 26 - 39

السنكسار: ثاني ايام عيد الغطاس المجيد +التذكار الشهري لرئيس

الملائكة الجليل ميخائيل+ استشهاد القديس تادرس المشرقى + استشهاد القديس انا طوليوس

الانجيل: مزامير 104 : 1 – 2 + يوحنا 1 : 35 - 51

وقال السنكسار الكنسي عن ثاني أيام الغطاس إنه إذا وافق اليوم أحد ، تقرأ قراءاته ولا تقرأ قراءات الأحد الثاني من طوبة، هذا ويصلى بالطقس فرابحي فإذا وافق يوم أحد أو جمعة يصام بغير انقطاع.

الغطاس

وأضاف السنكسار الكنسي أيضا عن الغطاس أنه في هذا اليوم من سنة 31 م، اعتمد المسيح من يد القديس يوحنا الصابغ . و يدعي هذا اليوم باليونانية " عيد الثاؤفانيا " اي الظهور الالهي . لان فيه ظهر الثالوث الاقدس هكذا : الاب ينادي من السماء : هذا هو ابني الحبيب . و الابن قائم علي الاردن . و الروح القدس شبه حمامة نازلا عليه ، كما شهد بذلك يوحنا المعمدان . ان السيد المسيح لما اعتمد صعد للوقت من الماء و اذا السموات قد انفتحت فراي روح الله نازلا مثل حمامة و اتيا عليه و صوت من السموات قائلا : " هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت " هذا اليوم الذي قال عنه يوحنا البشير . . . " و في الغد نظر يوحنا المعمدان يسوع مقبلا اليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفغ خطية العالم . هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي . . . لذلك جئت اعمد باماء"

ويعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الاعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للاعياد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، والذي يندرج تحته اعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى, حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة