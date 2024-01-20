شخصية الغطاس الرئيسية بعد المسيح.. من هو المعمدان؟
تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، إذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.
ويعتبر المعمدان هو الشخصية المحورية في عيد الغطاس بعد المسيح وفيما يلي نشرة تعريفية عنه تقدمها الدستور، وفقا لتصريحات خاصة للأب مينا هارون أستاذ مادة الكتاب المقدس في معاهد تاهيل وإعداد الخدام:
- هو يوحنا ابن زكريا الكاهن
- والدته اليصابات كانت عاقرا وانجبته بعد سن كبير
- والدته ابن خالة العذراء مريم لذا يعتبر قريب المسيح من جهة الجسد
- الفارق العمري بينه وبين المسيح 6 أشهر فقط لا غير
- تربي في الصحراء تربية برية إذ أنقذه ملاك من مذبحة بيت لحم التي شنها هيرودس الكبير
- عاد لليهودية وهو يتمم معمودية المياه التي قادت اليهود الى التوبة
- عمد المسيح وكلاهما في سنة الـ30 من العمر
- قبض عليه لأنه كان ذو شعبية رهيبة في اليهودية وأعلن في الجمع أن الوالي الآدومي هيرودس مخطئ في سجنه لأخيه وزواجه من امرأته
- كان بطرس واندراوس تلميذا المسيح تلميذان من تلاميذ المعمدان في أول الأمر
- تسببت جرأته في قول الحق في إعدامه بقطع الرأس