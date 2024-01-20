شخصية الغطاس الرئيسية بعد المسيح.. من هو المعمدان؟

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، إذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

ويعتبر المعمدان هو الشخصية المحورية في عيد الغطاس بعد المسيح وفيما يلي نشرة تعريفية عنه تقدمها الدستور، وفقا لتصريحات خاصة للأب مينا هارون أستاذ مادة الكتاب المقدس في معاهد تاهيل وإعداد الخدام: