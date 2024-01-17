الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع اقتراب عيد الغطاس.. التاريخ القبطي اليوم 17 يناير 2024

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الغطاس المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بعد أيام من احتفالات الكنيسة بعيد الختان المجيد، أول أمس الإثنين، وعيد الميلاد المجيد يوم 7 من يناير الجاري.

موعد عيد الغطاس 

 ويعتبر عيد الغطاس المجيد من الاعياد السيدية الكبرى في التقسيم الكنسي القبطي الأرثوذكسي للأعياد، أسوة بعيد الميلاد المجيد، وعكس عيد الختان الذي جاء ضمن الأعياد السيدية الصغرى.

هذا ويحتفل الاقباط ايضا بحلول ثامن ايام شهر طوبة خامس اشهر السنة القبطية والذي يقرأ خلاله الاقباط عدة قراءات كالاتي:

العشية: مزامير 110: 4،5،7 + متى 16: 13 - 19
باكر: مزامير 73: 23 - 24 + مزامير 73: 28 + مزامير 9: 14 + يوحنا 15: 17 - 25
 

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 4: 5 - 5: 11
الكاثوليكون: 1 بطرس 2: 18 - 3: 7
الإبركسيس: اعمال 20: 17 - 38
السنكسار:عودة راس القديس مار مرقس الرسول + نياحة البابا اندونيقوس ال37 + نياحة البابا بنيامين الأول ال38 + نياحة البابا زخارياس ال64 + نياحة البابا غبريال الخامس ال88 + تذكار تكريس كنيسة القديس مكاريوس الكبير

الانجيل: مزامير 107: 32،41،42 + يوحنا 10: 1 - 16
والجدير بالذكر أن تتم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، قداس عيد الغطاس المجيد، بعد غدا الجمعة الموافق 19 من يناير الجاري، حيث يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي احتفالًا بالعيد، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، كعادته السنوية والمتبعة منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، اذ يحتفل باباوات الكنيسة، بعيدي الميلاد والقيامة برفقة شعب القاهرة، واحتفالات رأس السنة وعيد الغطاس برفقة شعب الإسكندرية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، رئيسات عدد من أديرة الراهبات، وبرفقتهن عدد من الأمهات الراهبات، حيث قدمن التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهن: تاماڤ أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماڤ كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماڤ تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماڤ أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.
وكانت لقداسة البابا جلسة أبوية معهن، اطمئن خلالها منهن على أحوال أديرتهن.
 

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