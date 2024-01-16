الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تودع أحد كوادرها الكبار الأربعة في أفريقيا

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

ودعت كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، الأب موسى بيري أحد الأربعة الكبار الذين ساهموا في نشر المسيحية الأرثوذكسية الناطقة بالإنجليزية في أفريقيا.

ذكريات عنه

وعلى خلفية وداع الكنيسة له، نشر المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية بعض من نصائحه التربوية لرجال الدين والتي قال فيها: "كن حذرًا، كن لطيفاً، وكن كريماً. ولا تكن طبيعيًا".

بينما قال الأسقف نيوفيتوس، أسقف إلدورت وشمال كينيا، عنه: "أيها الأخ العزيز والصديق في الرب. إن مساهمتك في المسيحية الأرثوذكسية الأفريقية الناطقة بالإنجليزية من خلال القديس موسى الأسود لم تكن ولن تكون سهلة.

مع ذلك، فقد أثمرت هذه الفكرة لأنك قطعت دائمًا ميلٌ إضافي مما بدا طبيعيًا دائمًا إلى ما هو غير عادي. عندما تغمض عينيك إلى الأعلى على هذه الأرض من أجل ما هو سماوي، فلتكن مكافأتك أبدية، وليتبعك عملك الصالح، وتنفتح عيونك السماوية وتشرق لنا في العالم.

أنا سعيد لأنني قابلتك العام الماضي عندما جئت لزيارتك في المنزل. شكرًا لك على كلماتك الحكيمة من المشورة، شكرًا لدعمك في عمل مهمتنا التبشيرية. شكرًا لك على الأيقونة غير العادية التي أعطيتني إياها، شيء أعتز به إلى الأبد. شكراً لكونك صديق.

أتمنى أن تبقى عائلتك وأطفالك الروحيين في سلام وتشجع دائمًا على ألا يكونوا طبيعيين كما يحبون الرب كما أحببته. ارقد بسلام عملاقنا التبشيري. سأفتقدك، سنفتقدك! ذكراك الأبدية صديقي العزيز، أبا موسى بيري".

 

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