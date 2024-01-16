الكنائس تبدأ بروفات "درب الصليب".. فما هى؟

باحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس المجيد، تنتهي الكنيسة من اول مواسهما وهو موسم احتفالات الميلاد والغطاس، وتستعد لتبدأ موسم اخر في فبراير وهو موسم الأصوام.

ويبدأ موسم الأصوام بصوم أهل نينوى المعروف شعبويا باسم صوم يونان، ليعقبه باسبوعين الصوم الكبير، الذي يستغرق 55 يومًا، لينتهى باسبوع الالام وعيد القيامة المجيد.

وفي أسبوع الآلام ينتهز الأقباط الفرصة لإعلان التوبة أمام الله، ويساعدهم على ذلك حالة النسك الشديد، التي تكون عليها هذه الفترة.

المرتل عايد ميخائيل، قائد كورال نور من نور، قال في تصريح خاص، ان اكثر ما يميز فترة ما قبل أسبوع الآلام هى حفلات درب الصليب التي تعتبر خير مرافق للاقباط في هذه الفترة وهي حفلات تعتمد على المسرح والكورال في نظام اوبيريت يجمع بين الفريقين.

ويرنم الكورال في هذه الحفلات ترانيم اسبوع الالام مثل كل يوم تحت صليبك، وواحبيبي، ولماذا جئت يا صحاب، وعند الصليب وقفت مريم.

وبالنسبة للكنيسة الكاثوليكية فدرب الصليب، هو رتبة طقسية تقام في زمن الصوم الكبير، وفي أسبوع الآلام، في الكنيسة أو على الطرقات العامة، وتقرأ فيها نصوص صلب المسيح على أربع عشر مرحلة من العهد الجديد إلى جانب بعض المراحل المأخوذة من التقاليد المسيحية.

وترفق كل مرحلة من المراحل بتلاوة الصلاة الربانية، وتأمل اجتماعي أو روحي معيّن. هذا ويقام درب الصليب في الكنيسة الكاثوليكية، وهناك ممارسات شبيهة لدى الطوائف الأخرى.

مراحل درب الصليب الأربعة عشر هي:

المرحلة الأولى، يسوع محكومًا عليه بالموت.

المرحلة الثانية، يسوع حاملاً صليبه.

المرحلة الثالثة، يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الأولى.

المرحلة الرابعة، يسوع ملتقيًا بأمّه المحزونة.

المرحلة الخماسة، يسوع وقد عاونه سمعان القيرواني في حمل الصليب.

المرحلة السادسة، يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثانية.

المرحلة السابعة، يسوع وقد مسحت وجهه القديسة فيرونيكا.

المرحلة الثامنة، يسوع يعزّي بنات أورشليم.

المرحلة التاسعة، يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثالثة.

المرحلة العاشرة، يسوع وقد عرّي من ثيابه وسقي خلاً ومرًا.

المرحلة الحادية عشر، يسوع مسمرًا على الصليب.

المرحلة الثانية عشر، يسوع مائتًا على الصليب.

المرحلة الثالثة عشر، يسوع وقد أنزل من الصليب ووضع في حضن أمه المحزونة.

المرحلة الرابعة عشر، يسوع وقد وضع في القبر.