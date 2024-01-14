مع بداية عام 2024، بدأت الأنظار في التوجه، إلى الحج المسيحي الذي اعتادت الشركات السياحية، في التنافس عليه منذ نهاية العام، حتى تستطيع كل شركة ان تفوز بأكبر قدر من المسافرين.

بعد أزمة فلسطين.. ما هو مصير الحج المسيحي لعام 2024؟

وبعد أزمة 7 أكتوبر، بدأ مشهد الحج السياحي يُلبد بالغيوم، اذ انه لم يكن الكثير من الشركات قد اعلن عن برنامجه واسعاره، ولم يكن قد سبق الا قل القليل مثل شركة اورجيني ترافل، التي اعلن عن فتح باب الحجز للحج الديني الى الاراضي المقدسة بالقدس الفلسطينية، وزيارة كنيسة القيامة وكنائس بيت لحم، وكنائس الناصرة، وطباريا، والبحر الميت، ونهر الأردن، واريحا، وحيفا، وتل ابيب، ويافا، واللد.

على أن تنطلق الرحلات في ثلاث افواج الاول من سبت اليعازر والثاني من اربعاء ايوب والثالث من سبت النور، ولكل رحلة سعرها، الا ان الحجز يستوجب ارسال صورة الباسبور ومبلغ مالي قدره 3000 جنيهات لجدية الحجز.

المهندس الفي ابراهيم، مسؤول مكتب حجز الرحلات باحدى الكنائس، طلب عدم ذكر اسم الكنيسة، قال في تصريح خاص ان الامور الان لا يُعرف لها نهاية، فالحرب في فلسطين في اوجها، ويصعب ان تنطلق رحلات سياحية في ظل هذه الازمة، الامر الذي قد يُعرض حياة الافراد المسارفين للخطر، ولذا وان كان لم تصدر اي تعليمات رسمية بهذا الا ان المشهد ينبأ بالغاء لموسم الحج للعام الجاري بسبب الأوضاع الأمنية.

سارة رفيق، مديرة بإحدى شركات السياحة الخاصة، قالت في تصريح خاص ايضا ان الاقبال على الحجز برحلات الحج ضعيف جدًا مقارنة ببقية السنوات الماضية، لذا فأصحاب شركات السياحة لن يغامرون بإطلاق رحلات دون عدد كافي من المسافرين، وذلك ان لم تتغير الأوضاع للأفضل.