الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس هيلاريوس الأسقف ومعلّم الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس هيلاريوس، الأسقف ومعلّم الكنيسة، والذي ولد في مدينة بواتييه (في فرنسا اليوم) في بداية القرن الرابع. انتُخبَ أسقفاً على مدينته في نحو عام 350. قاوم الأريوسيين مقاومة شديدة، فنفاه الامبراطور كونستانسيوس. له مؤلفات عديدة تعتبر مرجعاً بحكمتها وسدادها، في تفسير الكتاب المقدس، وفي تثبيت إيمان الكنيسة الجامعة. توفي عام 367.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا مخلّصي الحبيب، هاك قلبي، أعطيك إيّاه بكامله؛ هو ليس ملكي بعد الآن، هو لك. عند دخولك إلى العالم، أهديت إلى الآب الأزليّ، أهديت وأعطيت كلّ إرادتك، كما علّمتنا ذلك بفم داوود: "هاءَنَذا آتٍ فقَد كُتِبَ علَيَّ في طَيِّ الكِتاب هَوايَ أَن أعمَلَ بِمَشيئَتِكَ يا أَلله شَريعَتُكَ في صَميمِ أحْشائي" . كذلك، يا مخلّصي الحبيب، أهديك اليوم كلّ إرادتي. كانت متمرّدة فيما مضى إذ بها أهنتك. أمّا الآن، أندم من كلّ قلبي على سوء استعمالها، وعلى كلّ الأخطاء البائسة الّتي حرمتني حبّك. أندم عليها من الأعماق وأكرّس هذه الإرادة لك بدون تحفّظ.

" فقلتُ: ماذا أَعمَل، يا ربّ؟" قلّ لي يا ربّ ما تطلبه منّي: أنا جاهز لأعمل كلّ ما ترغبه. استعملني واستعمل كلّ مل يخصّني كما يحلو لك: أنا أقبل بكلّ شيء، وأوافقك على كلّ شيء. أعلم أنّك تريد لي الخير الأكبر: "في يَدَيكَ أَستَودِعُ روحي". برحمتك، ساعدها، احفظها، اجعلها أن تكون لكَ دائمًا، بكليّتها لكَ، لأنّك "أيّها الرَّبّ إِلهُ الحَقِّ أَنتَ اْفتَدَيتَها"، بثمن دمك.

هذا والتقى اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعضاء هيئة التدريس، بمعهد التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

حضر اللقاء الأب شنودة شفيق، مدير المعهد، حيث أعطى نيافة المطران كلمة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا لهم ضرورة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بالمعهد، كما أشار إلى ضرورة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، في العملية التعليمية.