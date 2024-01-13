بعد احتفالات الميلاد.. التاريخ القبطي اليوم لعام 2024 م 1740 ش

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير الجاري، إذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس القداس في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

التاريخ القبطي اليوم السبت لعام 2024 م 1740 ش

ويحتفل الأقباط اليوم أيضا باليوم الرابع من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية، وفيه يقرأ الأقباط عدة قراءات كالآتي:

العشية: مزامير 19 : 1,4 + يوحنا 15 : 7 - 16

باكر: مزامير 45 : 1 - 2 + يوحنا 1 : 1 - 17

قراءات القداس

البولس: رومية 10 : 4 - 18



الكاثوليكون: 1 يوحنا 1 : 1 - 2 : 6



الإبركسيس: اعمال 3 : 1 - 16



السنكسار: نياحة القديس يوحنا الإنجيلى سنة 100 ميلادية



الإنجيل: مزامير 139 : 17 - 18 + يوحنا 21 : 15 - 25

طقوس احتفالات عيد الميلاد المجيد

يذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، أو بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متأخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

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