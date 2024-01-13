السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل هتك عرض أجنبية بمحل فى وسط البلد

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لإدانته بهتك عرض أجنبية بالقوة، ولامس أماكن عفتها.

حملت القضية رقم 7454 لسنة 2023 جنايات عابدين، وجاء بها أن المجني عليها تعرضت لهتك العرض في وسط البلد بشارع رشدي القاهرة، وقالت إنها تعرضت للتحرش وهتك عرض خلال شرائها بعض الاحتياجات من الشارع.

وقالت إنها وجدت عامل أحد المحلات يمسكها من الخلف فصرخت واستغاثت بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطه.

وكشف أمر إحالة المتهم بهتك عرض أجنبية، هتك المتهم "أحمد. م" عرض المجنى عليها بالقوة، في أحد المحلات بعابدين.

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