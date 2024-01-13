الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

قال الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، إن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مناخية حادة ومختلفة، وبدأنا نلاحظها بشدة في الآونة الأخيرة على جميع دول العالم، مشيرا إلى ظاهرة "النينو" التي ظهرات في يونيو 2023، وهي عبارة عن خلل في المناخ على جميع الأصعدة عالميا، سواء بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف أو الأمطار، وهي ظاهرة تحدث كل عامين إلى 7 أعوام.

وأضاف "شعلة"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": من المتوقع أن يعقب ظاهرة النينو ارتفاع بسطح المحيط الهادئ بمعدل نصف درجة مئوية، ويعقبها هطول أمطار بغزارة، ما يجعل له تأثيرا سلبيا على بعض المناطق، فيما يحدث جفاف في مناطق أخرى.

تزايد درجات الحرارة

وأوضح الخبير البيئي أنه من المتوقع أيضا للمناخ الفترة المقبلة تزايد درجات الحرارة، والصيف القادم سيكون شديد الحرارة على جميع الأصعدة، وشدة الحرارة ناجمة عن الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، وتباعا قد تؤدي الحرارة العالية إلى احتراق الغابات وخلل في التنوع البيولوجي والكثير من أساليب الحياة والمجتمعات.