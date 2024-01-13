السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي: مواقع عالمية ومنصات دولية أشادت بإنجازات قطاع السياحة

محمد فاروق الخبير
محمد فاروق الخبير السياحي

تحدث محمد فاروق الخبير السياحي عن الإقبال السياحي على المقاصد المختلفة بمصر خلال المواسم.

وقال إن الإقبال جاء بشكل سريع بعد انتهاء فترات الإغلاق بسبب وباء كورونا، ومع انفتاح البلاد ورغبة الكثيرين في السفر والسياحة، حصل المنتج السياحي المصري على فرصة للظهور بشكل حصري لفترة طويلة.

وقال “فاروق” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" إن الإقبال وزيادة الأرقام على المنتج السياحي المصري وانتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، أدى إلى ارتفاع الإيرادات وإشادة مواقع عالمية ومنصات بما حققه قطاع السياحة لدينا. وأشار إلى أن مصر نجحت في ترك بصمتها عام 2023، كواحدة من المقاصد السياحية الأكثر إقبالًا.
 

الإقبال وزيادة الأرقام على المنتج السياحي المصري

 

وتابع الخبير السياحي، أن الإعلام الغربي سلط  الضوء على المقاصد السياحية المصرية وهو ما دفع نيويورك تايمز للإعلان أن الغردقة من أفضل 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، وبالتالي لابد من عمل الاستعدادات اللازمة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد الأفواج السياحية 2024، حيث أن الغردقة لم تكن من المحطات المستهدفة للسوق الأمريكي الذي يحب زيارة القاهرة والأقصر وأسوان، وبالتالي تسليط الضوء على الشواطئ المصرية كمقصد سياحي من الأمريكيين لابد من أخذه في عين الاعتبار والاستعداد له، والشواطئ المصرية تمثل 70% من حجم العمل في السياحة.


 

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