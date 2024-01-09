الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

الشوادفي: المناطق الاقتصادية داخل الدولة تشجع المستثمرين

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الإقتصادي، إن العالم يعمل حاليًا على تجميع الصناعات المختلفة والاستثمارات في منطقة واحدة، بحيث أن الدولة تقوم بعمل بنية تحتية وإجراءات معينة، والعمل على تهئية تشريعية وبيئية  للصناعات المختلفة.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن المناطق الاقتصادية داخل الدولة تشجع المستثمرين من مختلف دول العالم إلى التوجه لتلك المنطقة، كما أنها تكون منطقة جاذبة للقطاع الخاص لكي يعمل، والقدرة علي تحقيق منتجات بشكل أوسع وبأسعار تنافسية وجودة أعلي، لكى توفر منتج محل يو تكون منطقة انطلاق تصديرية. 

المناطق الاقتصادية تكون أكثر تنافسية 

 وتابع الخبير الإقتصادي، أن الدولة المصرية لديها تجربة وهى المنطقة القتاصدية  في قناة السويس، ولذلك المناطق الاقتصادية تحتاج إلى مؤاني، موضحًا أن المناطق الجغرافية الاقتصادية لها ميزة في أن الدولة تمده بالمواد الخام صاحب المشروع وتوفر له بنية أساسية جيدة، وتسهيل الإجراءات في دخول وخروج البضائع من أجل تشجيع المستثمرين.

محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي الصناعات المختلفة والاستثمارات المناطق الاقتصادية المستثمرين

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لأكثر من 23 ألفًا و200 شهيد

سامح شكرى يؤكد رفضه التام الإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطينى

سامح شكرى: وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى معبر رفح خلال ساعات

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الألمانية تطورات الأوضاع فى غزة

الشيخ عبد الله جهامة: سيناء لم تشهد تنمية وإنجازات إلا في عهد الرئيس السيسي

الشيخ إبراهيم سالم: ما حدث من تنمية فى جنوب سيناء بعهد السيسى سيخلده التاريخ

بالأرقام.. مدير "القاهرة للدراسات" يوضح أهم المشروعات التنموية في سيناء

باحث: مصر تمتلك دائما أدوات لحل ما يجري في غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان