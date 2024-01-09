الشوادفي: المناطق الاقتصادية داخل الدولة تشجع المستثمرين

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الإقتصادي، إن العالم يعمل حاليًا على تجميع الصناعات المختلفة والاستثمارات في منطقة واحدة، بحيث أن الدولة تقوم بعمل بنية تحتية وإجراءات معينة، والعمل على تهئية تشريعية وبيئية للصناعات المختلفة.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن المناطق الاقتصادية داخل الدولة تشجع المستثمرين من مختلف دول العالم إلى التوجه لتلك المنطقة، كما أنها تكون منطقة جاذبة للقطاع الخاص لكي يعمل، والقدرة علي تحقيق منتجات بشكل أوسع وبأسعار تنافسية وجودة أعلي، لكى توفر منتج محل يو تكون منطقة انطلاق تصديرية.

المناطق الاقتصادية تكون أكثر تنافسية

وتابع الخبير الإقتصادي، أن الدولة المصرية لديها تجربة وهى المنطقة القتاصدية في قناة السويس، ولذلك المناطق الاقتصادية تحتاج إلى مؤاني، موضحًا أن المناطق الجغرافية الاقتصادية لها ميزة في أن الدولة تمده بالمواد الخام صاحب المشروع وتوفر له بنية أساسية جيدة، وتسهيل الإجراءات في دخول وخروج البضائع من أجل تشجيع المستثمرين.