وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الألمانية تطورات الأوضاع فى غزة

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالینا بیربوك تطورات الأوضاع في غزة وسقوط الكثير من الضحايا من المدنيين، والعمل على استعادة الأطر السياسية للوصول لحل الدولتين.

وأضاف شكري- خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية- اليوم الثلاثاء: "بحثنا الآثار الإنسانية المدمرة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وعقد وزير الخارجية، سامح شكري، جلسة مباحثات ثنائية، صباح اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالینا بیربوك، وذلك بمقر وزارة الخارجیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة.