الإثنين 08 يناير 2024
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الشيخ إبراهيم سالم: ما حدث من تنمية فى جنوب سيناء بعهد السيسى سيخلده التاريخ

الشيخ إبراهيم سالم
الشيخ إبراهيم سالم

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن ما حدث من تنمية ومشاريع في جنوب سيناء بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيخلد في التاريخ.

وأضاف شيخ مشايخ جنوب سيناء، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة في عهد الرئيس السيسي أولت  اهتماما كبيرا بالجزء التنموي في جنوب سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.

توجيهات رئاسية متواصلة بتنمية سيناء وإقامة المشروعات القومية العملاقة

وأوضح أن التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث في السنوات الماضية إلا في آخر 10 سنوات في عهد السيسي، مضيفا: "مدينة سانت كاترين شهدت تطورا في عهد الرئيس سيتحدث عنه التراث العالمي".

وتابع الشيخ إبراهيم سالم: هناك توجيهات رئاسية متواصلة بتنمية سيناء وإقامة المشروعات القومية العملاقة.

شيخ مشايخ جنوب سيناء جنوب سيناء الرئيس السيسي المشروعات التنمية الشاملة

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