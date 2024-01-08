الإثنين 08 يناير 2024
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باحث: لقاء السيسى مع "أبو مازن" جاء فى توقيت مهم لدعم الفلسطينيين

السيسي وأبو مازن
السيسي وأبو مازن

قال محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن القمة المصرية الفلسطينية جاءت في توقيت مهم مع استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والتي وصلت تداعياتها إلى خارج القطاع، بالإضافة إلى ما يحدث في لبنان وجبهة البحر الأحمر.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن توسعات العمليات العسكرية للقوات الاحتلال وسبق وحذرت منها مصر عدة مرات، ومن الضروري في هذا التوقيت أن تكون مصر على تواصل مع السلطة الفلسطينية من ناحية أنها في النهاية السلطة التشريعية والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
 

الضفة الغربية سوف تشهد انفجارًا كبيرًا بسبب المستوطنين الإسرائيليين


وأوضح الباحث، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم، يقدم رسالة دعم للسلطة التى تواجه منذ فترة طويلة التهميش ومحاولات لجعلها غير قادرة على أداء مهامها في الضفة الغربية.

وتابع الباحث، أن الضفة الغربية ستشهد انفجارًا كبيرًا بسبب ما تتعرض له من ضغوطات، وبسبب أنشطة المستوطنين الإسرائيليين والاقتحامات للمخيمات.

القمة الفلسطينية المصرية قطاع غزة البحر الاحمر الضفة الغربية المستوطنين الاسرائيلين الرئيس عبدالفتاح السيسي الفلسطيني محمود عباس

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