الإثنين 08 يناير 2024
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أستاذ التمويل: الـ10 سنوات الماضية تؤكد قدرات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

المشروعات والبنية
المشروعات والبنية الأساسية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المستهدفات الاقتصادية من التوجيهات الاستراتيجية للدولة المصرية التي وضعتها حتي عام ٢٠٣٠، أصبحت في إطار الخطة القابلة للتنفيذ، بسبب المدة الزمنية. 

وأضاف أستاذ تمويل، خلال حواره عبر برنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "إكسترانيوز"، أن بحسب الـ١٠ سنوات الماضية والمشروعات والبنية الأساسية وإعادة هيكلة البنية التنظيمية، تؤكد قدرات الدولة المصرية، وأصبح الوضع الحالي أفضل بكثير مما كانت عليه الدولة سابقا، ومازال هناك تحديات بسبب الاضطرابات التى يواجهها سوق الصرف خلال الأيام الماضية، واتجاه أسعار الفائدة للارتفاع الأشهر الماضية، بسبب ما يحدث على مستوى العالم ككل.

المستهدفات الاقتصادية والتوجيهات الاستراتيجية للدولة المصرية

وأوضح أنه في حالة تقلص حجم التضخم المرتفعة العالي سيساعد في تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترغب في نمو اقتصادي خلال الفترة المقبلة بنسبة ٦.٨٪؜ ويتوقف تحقيقه على ما تم خلال السنوات السابقة وهي النمو المستدام والتنمية.
 


 


 

والاستثمار المستهدفات الاقتصادية التوجيهات الاستراتيجية التضخم نمو اقتصادي النمو المستدام

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