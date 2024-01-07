الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: هناك 10 متحورات لفيروس كورونا

كورونا
كورونا

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، عن أن العالم كله أجمع على أن فيروس كورونا لم ينتهِ حتى الآن، ومتحوراته على مدار الأسبوع الماضي سجلت إصابة 27 شخصًا كل دقيقة، وقتلت 10 أفراد كل ساعة.

وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوالي 10 متحورات لفيروس كورونا تنتهك الجهاز المناعي للأفراد بمختلف بقاع العالم، مشيرًا إلى أن المتحور الجديد JN.1 سجل إصابات في 41 دولة، ليتربع على عرش المتحورات الأكثر انتشارًا بالعالم، لكنه لا يشكل خطرًا مطلقًا في مصر مع اتخاذ كافة السبل الوقائية اللازمة.

مشاكل النوم والقلق ضمن أعراض المتحور الجديد لـ”كورونا”

وحذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أصحاب الأمراض المزمنة، ونقص المناعة والسيدات الحوامل والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، منوهًا بأن مدة الإصابة بالفيروس تطول 3 مرات لدى السيدات الحوامل، وتكون الإصابة أكثر خطورة لدى الحوامل.

عضو الجمعية المصرية للمناعة فيروس كورونا 10 متحورات المتحور الجديد JN1 أصحاب الأمراض المزمنة

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