الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة الرئيس السيسى الكاتدرائية صنعت فرحة خاصة مع العيد

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كاتدرائية العاصمة الإدارية لها واقع خاص ودلالات، ومع أنها ليست المرة الأولى إلا أنها صنعت فرحة خاصة مع فرحة العيد، معلقًا: "كلمات الرئيس السيسي مليئة بالمشاعر الطيبة".

وأضاف موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي حريص في جميع المناسبات على إعلان موقف مصر المساند لأهالي غزة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تهتم بالشق الإنساني أولًا، وهو إدخال المساعدات، ثم إيجاد حل للقضية.

كلمات الرئيس السيسي مليئة بالمشاعر الطيبة

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن الرئيس السيسي أشار إلى محبته وتقديره لقداسة البابا، قال: أنا بحبه لأن له مواقف لا يصنعها إلا رجال مخلصون، يحبون بلادهم وحريصون عليها.

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية الرئيس عبد الفتاح السيسي العيد غزة الكنيسة الأرثوذكسي لكاتدرائية العاصمة الإدارية

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