السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يستمع لشرح وزير الرياضة حول المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يستمع
الرئيس السيسي يستمع لشرح وزير الرياضة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب  والرياضة، حول بناء وإنشاء ومحتويات الصالات وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات فيما يخص مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور أشرف صبحي للرئيس السيسي: "إن المدينة كانت حلمًا، والصالات الحديثة قادرة على استقبال كل الأحداث الرياضية.. وننفذ صالة مغطأة فى كل محافظة.. وتم الانتهاء من المدينة وفق أحدث النظم العالمية".

وأضاف أن المدينة تضم أكثر من 40 بوابة دخول وخروج، لمراعاة التكدس من قبل الجمهور في المباريات. 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن العاصمة الإدارية تضم صالة مغطاة، مشيرًا إلى أن المدينة تم الانتهاء منها، وستتم إدارتها بشكل عالمي.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شرح بالعاصمة الإدارية الجديدة الدولية للألعاب الأولمب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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