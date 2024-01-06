السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لا تضم الملاعب فقط".. المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية "صرح متكامل"

المدينة الأوليميبية
المدينة الأوليميبية بالعاصمة الإدارية

عرضت جريدة "الدستور" فيديوجراف عن المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها على مساحة 93 فدانا، وتعد جزءا هاما من العاصمة الإدارية، وتستضيف البطولات المحلية والدولية والفعاليات الرياضية العالمية.

المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة "حلم أصبح حقيقة"، ونُفذت لتصبح مؤهلة لاستضافة البطولات العالمية لمختلف الرياضات. 

والمدينة الأوليمبية لا تحتوى على الملاعب فقط، ولكن تم تصميمها لتضم عددًا من المنشآت الثقافية والاجتماعية المختلفة، ويوجد بها العديد من المقومات، مثل شبكة الطرق والفنادق المتميزة والخدمات المتنوعة. 

كما تضم المدينة الأوليمبية مجمعًا لحمامات السباحة وصالة خاصة بالألعاب القتالية، وتشتمل على صالة لرياضات ذوى الاحتياجات الخاصة وصالة الجمباز. 

وتتضمن المدينة الأوليمبية مبنى اجتماعيا ومبنى مخصصا لتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ المشروعات الثقافية والتكنولوجية وتنمية المهارات والقدرات، كما تتضمن ميادين رياضية لممارسة القوس والسهم والرماية وألعاب القوى. 

وتضم منطقة خاصة بالأطفال للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومسرحا، ومبنى إداريا، ومستشفى طبيا رياضيا متكاملا.

الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية 

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جريدة الدستور فيديوجراف المدينة الأوليميبية العاصمة الإدارية الجديدة البطولات الملاعب الرئيس السيسي

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