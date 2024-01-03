الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: انتعاش كبير للسياحة فى 2023.. والحركة فى 2024 مبشرة للغاية

السياحة
السياحة

قال الدكتور محمد فاروق الخبير السياحي، إن السياحة في مصر شهدت انتعاشًا كبيرًا في عام 2023، وزيارة وتدفق عدد كبير من السائحين، مقارنة بالأعوام السابقة، ونستمر في الانتعاش السياحي خاصة في موسم الشتاء بسبب الطقس الدافئ في مصر. 

وأضاف محمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عام 2024 ستكون به المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية للدولة من الوصول إلى المستهدف من 18 إلى 20 مليون سائح. 

 الخطة الاستراتيجية للدولة من الوصول إلى المستهدف من 18 إلى 20 مليون سائح

وأكد الخبير السياحي أن الأرقام بالنسبة لحركة السياحة في الربع الأول من 2024 في مصر مُبشرة للغاية.

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