الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الدولة تضع مستهدفات لتحقيقها فى الواقع أهمها تخفيض معدل البطالة

انخفاض البطالة
انخفاض البطالة

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية وفرت 149 ألف فرصة عمل خلال العام السابق، وهذا يعكس ويدل على النمو الاقتصادي، ووضعت مستهدفات وبدأت في تحقيقها على أرض الواقع، والتي جاء أبرزها تخفيض معدل البطالة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ضمن مستهدفات الدولة هو تمكين الاقتصادي في ظل وقت استثنائي يمر به العالم، بسبب الأوضاع الاقتصادية، والدولة لديها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي. 

الخبير الاقتصادي: الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله، لافتًا إلى أن الحكومة مازالت ترسم خطوطًا حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة، من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تمت مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.

استاذ الاقتصاد الدولة المصرية النمو الاقتصادي معدل البطالة المشروعات الأوضاع الإقتصادية

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