أستاذ العلاقات الدولية: جيش الاحتلال الإسرائيلى لم يحقق أى انتصارات فى غزة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في خسائر كبيرة ومتراكمة في قطاع غزة، لذلك بدأ يبحث عن انتصارات وهمية، يحاول أن يصدرها إلى الداخل الإسرائيلي لرفع الروح المعنوية المنهارة سواء للجنود فى الميدان، أو حتى للشعب الإسرائيلي بشكل عام.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في الفترة الأخيرة بعد أكثر من 88 يومًا، لم يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أي انتصارات في قطاع غزة، وبالتالي فإن نتنياهو يسعى إلى تصدير انتصار وهمي للداخل الإسرائيلي هذا من ناحية..

إسرائيل تريد اتساع رقعة الصراع

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنه من ناحية أخرى يريد اتساع رقعة الصراع والعمل وبشكل كبير على إطالة أمد وجوده فى السلطة، لأنه يعلم أن حكومته انتهت وماتت إكلينيكيًا، وبالتالي هو لا يستطيع البقاء لأطول فترة ممكنة، والعامل الوحيد الذي يجعله يستمر فى الحكم هو اتساع دائرة الصراع.