خبير علاقات دولية: مصر لديها استراتيجية واضحة تجاه غزة ترتكز على مسارات إنسانية وسياسية وأمنية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر لديها استراتيجية واضحة تجاه غزة ترتكز على ثلاثة مسارات إنسانية وسياسية وأمنية، وتتحرك بكل قوة وفاعلية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر منذ اليوم الأول هي أكبر داعم، وتقدم المساعدات في ظل المحنة الكبيرة التى يواجهها سكان قطاع غزة، منوها أن القيادة السياسية المصرية تعي جيدًا الأهداف الخفية لإسرائيل، والرئيس عبد الفتاح السيسي أوصل رسالة لصانع القرار الإسرائيلي بأن تبريرك أو إعلانك أن حماس هدف لك غير حقيقة، لأن حماس بالنسبة لإسرائيل هي وسيلة لتحقيق الهدف، وتصفية القضية الفلسطينية.

مصر منذ اليوم الأول هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية

وتابع أحمد سيد أحمد، أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء وكل شيء وتستخدم الجوع والسلاح ضد الفلسطينيين، ومن لم يمت بالقصف والدمار وأسفل الأنقاض فإنه يموت من الجوع والمرض، وهي تمثل جرائم حرب متكاملة الأركان تتطلب المحاكمة الجنائية أمام العالم.