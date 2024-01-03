نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

أكدت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه أزمات متعددة تجعله على شفا الانهيار، ففي ظل اشتعال الحرب في غزة وعزلة إسرائيل الدولية، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية في قانون الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاجم حزبه، الليكود، القضاة لإصدارهم أحكامهم خلال حرب على غزة.

وتابعت أن الرد على رد الفعل العنيف هذا كان واضحا، فالإصلاح الشامل هو الذي أدى إلى الانقسام والحرب، كما يقول عدد متزايد من النقاد، وكما قال كبير المتحدثين العسكريين دانييل هاجاري، فإن الشعور بأن إسرائيل منقسمة وضعيفة بشأن خطة المحكمة ربما لعب دورًا في قرار حماس بالهجوم في أكتوبر.

أزمات كبرى تهاجم نتنياهو

وأضافت الصحيفة أن جوقة الأصوات التي تتمسك بالصلة بين الحرب والمحاولة الشعبوية لإضعاف السلطة القضائية تعكس مجموعة متزايدة ومكثفة من القيود المفروضة على نتنياهو - العسكرية والدبلوماسية والمالية والقضائية - وهو يبدأ عامه الثاني في رئاسة حزب اليمين المتطرف.

وتابعت أن ما إذا كانت حكومته ستنجو من عام 2024 هو موضوع متجدد للنقاش الذي سيدور الآن على خلفية أسوأ صراع مسلح تشهده إسرائيل منذ نصف قرن.

وقال عميحاي كوهين، وهو زميل بارز في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث ليبرالي: "هناك تنافر حقيقي بين سيطرته على البرلمان وانعدام الثقة الشديد من قبل الجمهور وهو تنافر لا أعتقد أنه يمكن أن يستمر".

ويرى آخرون أنه طالما أنه يُبقي شركاءه في الائتلاف سعداء بسخاء الميزانية، فإن نتنياهو سيبقى في منصبه، وفي الوقت نفسه، يدعو المنتقدون، ومن بينهم البنك المركزي، إلى تعديلات مالية مثل خفض الإنفاق للسيطرة على عبء الديون المتزايد على إسرائيل.

وأضافت أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في الوقت الذي يخطط فيه نتنياهو لشق طريقه خلال الاضطرابات، قبل ساعات من صدور حكم المحكمة العليا، وقال الجيش إنه سيسحب آلاف القوات من غزة مع بدء التحرك نحو مرحلة أكثر استهدافا من القتال، وهي تفعل ذلك، بكل المقاييس، بسبب الضغوط الأمريكية لتقليل الخسائر البشرية.

وأشارت إلى أن إسرائيل تحتاج إعادة جنود الاحتياط إلى وظائفهم اليومية، وملء الفراغ الذي أصاب مساحات شاسعة بالشلل في ما كان أحد أكثر اقتصادات التكنولوجيا الفائقة ديناميكية في العالم. وبصرف النظر عن الخسائر البشرية الهائلة، فإن الحرب ستكلف الميزانية التي يقدرها البنك المركزي بنحو 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).

وتابعت أنه وبالإضافة إلى ذلك، سترفع جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وتخطط إسرائيل، التي ترفض ذلك باعتباره فرية دموية، للدفاع بقوة، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

لكن المسؤولين يقولون إن هذا سبب آخر لتخفيض مستوى الحرب الآن - فصور القنابل التي تزن 2000 رطل تنفجر فوق المناطق المدنية لن تساعد في قضية إسرائيل.