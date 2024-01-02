الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد سحب قواتها.. إسرائيل توقف حربها الموسعة فى غزة وتستعد لعمليات محدودة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

بدأت إسرائيل الانتقال للمرحلة التالية من الحرب في قطاع غزة مع توقف الحرب الشاملة والاعتماد على العمليات العسكرية المحدودة، حيث قامت بسحب عدد كبير من قواتها البرية، وإعادة توزيع القوات المتبقية، في إشارة إلى الانتقال للقتال الأقل حدة والتركيز على أهداف معينة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

 

تفاصيل المرحلة التالية من حرب إسرائيل على غزة ووقف العمليات المكثفة

قال أحد المسئولين الأمريكيين إن قرار إسرائيل بتغيير تشكيل قواتها في غزة يبدو أنه يتماشى مع التحول الأوسع الذي تدعو إليه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو الاستخدام الأكثر تمييزًا للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي.

وتابع: "يبدو أن هذه هي بداية التحول التدريجي إلى عمليات أقل كثافة في الشمال والتي كنا نشجعها، وهو ما يعكس النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك".

 وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من أن بعض المسئولين والمحللين الغربيين يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل قادرة على النجاح في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس، فإن الخطط العسكرية الجديدة تعكس تصميم إسرائيل على الاستمرار في ملاحقة هذا الهدف.

وتابعت أن مبادلة القوات التي تخدم لفترات طويلة في غزة أمر مهم لإنعاش القوات المنهكة قبل الحملة الطويلة المخطط لها، علاوة على ذلك، فإن تسريح جزء من حوالي 360 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة منذ 7 أكتوبر سيخفف الضغط على القوى العاملة في إسرائيل واقتصادها.

ووفقًا لعوفر شيلح، المحلل العسكري في معهد تل أبيب لدراسات الأمن القومي، فإن هذا يشير إخراج الألوية من شمال غزة إلى أن إسرائيل قد انتقلت إلى حد كبير من الهجوم إلى جهود الدمج.

وقال: "بمجرد أن تتوقف عن التقدم وتتولى السيطرة أو تقوم بتدمير ما يكفي من البنية التحتية، فإن البقاء هناك مع هذا العدد الكبير من الجنود هو ما تريد قوات حرب العصابات منك أن تفعله".

txt

انسحاب الدبابات الإسرائيلية.. تفاصيل جديدة عن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وأثارت الحرب في غزة توترات في أماكن أخرى في الشرق الأوسط وزادت من خطر حدوث مواجهة أوسع بين إيران، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أغرقت مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية ثلاثة قوارب يقودها مقاتلو الحوثيون، وهي جماعة يمنية مدعومة من إيران، بعد أن هددت تلك القوارب سفينة تجارية في البحر الأحمر، ووقع أكثر من 20 هجومًا للحوثيين على السفن التجارية منذ نوفمبر.

غزة إسرائيل الحرب الشاملة العسكرية العمليات المحدودة

مواد متعلقة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

الجيش الإسرائيلى ينسحب من غزة.. ما القصة؟

جحيم غزة.. مقتل جندى أسترالى يكشف كيف تعد حماس الأفخاخ للاحتلال الإسرائيلى

المخطط السرى.. لماذا تتعمد إسرائيل تدمير قطاع غزة بالكامل؟

إسرائيل تثير ملف تهجير الفلسطينيين إلى مصر مجددًا.. وسكان غزة يرفضون الرحيل

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

بعد تنحيها المفاجئ.. ملكة الدنمارك مارجريت الثانية فنانة عاقبت أحفادها ورفضها زوجها

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء