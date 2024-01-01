المخطط السرى.. لماذا تتعمد إسرائيل تدمير قطاع غزة بالكامل؟

سلطت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الضوء على محاولات إسرائيل المتكررة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، من خلال العمل بسياسة تدمير القطاع بشكل كامل وجعله غير صالح للحياة، ما يُجبر السكان للرحيل عنه، لتكشف الممارسات الإسرائيلية الوحشية أن خطتها بشأن قطاع غزة وهدف القضاء على حماس لم تكن كاملة، وأنها تتضمن إفراغ القطاع من سكانه.

المخطط السري.. لماذا تتعمد إسرائيل تدمير قطاع غزة بالكامل؟

وأفادت الشبكة بأن العديد من الفلسطينيين يعتقدون أن السبب وراء قصف إسرائيل لغزة بشدة هو جعلها غير صالحة للعيش، بحيث إن غالبية المواطنين، إن لم يكن جميعهم، الذين يواجهون المجاعة، سيضطرون في نهاية المطاف إلى شق طريقهم إلى مصر.

وتابعت أن ما يُزيد من هذه المخاوف، أن العديد من الساسة الإسرائيليين البارزين كشفوا صراحة بأنهم يريدون نكبة أخرى، ومن بين الذين يؤيدون "النكبة 2023" آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "شين بيت" والوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، وهؤلاء ليسوا متصيدين مجهولين يدعون إلى نكبة جديدة.

وأضافت أن الإعلام العبري أيضًا يروج لنفس الفكرة، حيث نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مقال رأي بارزًا يدعو إلى إخلاء غزة، وهذا في حد ذاته أمر غير عادي، فالصحيفة الأكثر قراءة باللغة الإنجليزية للجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم والتي تروج للحجة القائلة بأن الوطن الجديد للفلسطينيين يجب أن يكون مصر.

وأشارت إلى أن الأكثر استفزازًا، قبل أسبوع واحد فقط، نشرت الصحيفة عنوانًا رئيسيًا: "على إسرائيل أن تجعل غزة تبدو مثل متحف أوشفيتز"، ونقلت عن مسئول إسرائيلي بارز قوله بإنه يجب إرسال جميع سكان غزة إلى مخيمات اللاجئين في لبنان وتسوية القطاع بأكمله بالأرض ليصبح متحفًا فارغًا مثل أوشفيتز.

وتابعت أن استحضار إحدى الصحف الكبرى ليهود الشتات ورئيس بلدية كبير لأهوال أوشفيتز عند الإشارة إلى الفلسطينيين يظهر ما يُنظر إليه الآن على أنه مقبول للنشر في إسرائيل.

وأضافت أن الخسائر في غزة تفوق تصورات الجميع، فحتى يوم 26 ديسمبر 2023 استشهد قرابة 29 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، وفقًا لمجموعة المراقبة الأورومتوسطية، وهو معدل أعلى من الذي أعلنت عنه وزارة الصحة في القطاع، حيث تقوم المجموعة بتضمين المفقودين في عداد الشهداء، وبحسب الأورومتوسطي، فإن 11422 من القتلى أطفال و5822 امرأة.

وقال جويل روسكين، الأكاديمي من جامعة بار إيلان الإسرائيلية، إن أجزاء كبيرة من غزة أصبحت الآن عاجزة إلى حد كبير ولا يمكن إصلاحها ببساطة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن ممارسات إسرائيل الوحشية في غزة، تدفع أنظار العالم إلى مصر، وسط تساؤلات عن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا الصراع، خصوصًا أن الحكومة في مصر رفضت بشكل قاطع أي مخططات للتهجير، سواء إلى سيناء أو أي دولة أخرى.