مروة فخري: "حياة كريمة" تعتمد على تثقيف المواطن وتوعيته بتفاصيل حياته

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة قامت على فلسفة المؤسسة بسيطة وهي توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية والتغيير الشامل والكامل لحياة المواطن الموجود بالقرى أو النجوع من حيث الحضر والبنية التحتية والمنشآت وتوفير الخدمات لتكون بمتناول المواطن.

وأضافت “فخري” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حياة كريمة تقوم بعمل تنمية وتمكين للإنسان المصري من تغيير حياته وشكل منزله حتى روتين حياته ووعيه وشخصيته وكيفية تقبله للأمور وتمكينه الاجتماعى والاقتصادى لجعله شخص قادر، لافته إلى أن المواطن كان لديه جميع أنواع الاحتياجات الأساسية والمشروعة بجانب وجود أقاليم مهمشة وتم وضعها على خرائط التنمية مثل صعيد مصر.

5 قوافل طبية يومية للمواطن

وأوضحت المدير التنفيذي، أن حياة كريمة بالتعاون مع الصحة والمستشفيات الجامعية تقوم بتحريك بأكثر من 5 قوافل طبية يومية للمواطن، وأغلب الوحدات الصحية أصبحت موجودة بالقرى حيث يتم توفير الخدمات الطبية وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن.