فيتوريا يشكر الرئيس: سنبذل جهدنا لإسعاد الجماهير المصرية

شكر مدرب المنتخب روى فيتوريا، الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المنظومة الرياضية في مصر.

وقال "فيتوريا"، للرئيس أثناء تفقده تدريبات المنتخب بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أشكرك على كل الدعم الذي تقدمه للمنتخب واللاعبين، والذي يترك انطباعا جيدا لنا".

وأضاف: "مسئولية تمثيل بلد كبير مثل مصر إن شاء الله يكون كل لاعب قدها، ولا بد أن نكون صورة طيبة لشباب مصر، وواثق من أننا كفريق سنبذل كل ما نمتلكه وما لا نمتلكه للوصول إلى هدفنا وإسعاد الجماهير المصرية، وأشكرك على الحضور".