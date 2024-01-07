الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يحتوى على 100 ألف قطعة أثرية.. العالم ينتظر افتتاح المتحف الكبير (فيديو جراف)

المتحف الكبير
المتحف الكبير

ينتظر العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، ويعد أحد أكبر المتاحف العالمية، حيث سيحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية بخلاف القطع الموجودة بالمخازن، بالإضافة إلى عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل كامل أمام الجمهور، ويتجاوز عددها 5000 قطعة أثرية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهم المعلومات حول المتحف المصري الكبير من حيث مكانه وتكلفة بنائه: 

  • مجلة "نيوزويك" الأمريكية وضعت المتحف الكبير ضمن قائمة بأبرز المقاصد حول المعالم.
  • يقع المتحف الكبير في محافظة الجيزة، ثالث أكبر المدن المصرية.
  • تبلغ تكلفة المتحف نحو مليار دولار.
  • يعرض المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.
  • تتضمن المعروضات المجموعة الكاملة لكنوز الملك "توت عنخ آمون".
  • المتحف يعرض حوالي 5000 قطعة من مقبرة "توت عنخ أمون".
  • سيصبح واحدًا من أكبر المتاحف الأثرية، وهو أكبر متحف بالعالم مخصص لحضارة واحدة.

ويعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة، فقد أُنشئ ليكون صرحًا حضاريًا وثقافيًا وترفيهيًا عالميًا متكاملًا، ويعد الوجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروى قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويحتوي على قطع أثرية مميزة وفريدة.

المتحف المصري الكبير افتتاح لمتاحف العالمية 100 الف قطعة أثرية أكبر متحف بالعالم لحضارة

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