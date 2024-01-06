جميل عفيفي: المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية وضعت مصر على خارطة العالم الرياضي

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن إقامة المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء في إطار الاستراتيجية التى وضعتها الدولة المصرية في عام 2014 لإعادة بناء الدولة علي جميع المستويات.

وأضاف جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن المدينة الأوليمبية هي نقلة نوعية في مجال الرياضة، والتى تضاهي المدن علي مستوى العالم وضعت مصر علي خارطة العالم الرياضية بالمرحلة المقبلة، ومصر قادرة علي استضافة أولمبيات وكأس العالم في مختلف الألعاب والرياضات بالمدينة ونقل الخبرات العالمية إلي الدولة المصرية.

وتابع الكاتب الصحفي، أن المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدراية تضم فنادق ومراكز ثقافية وطرق وربطها بالمحافظات الجمهورية من خلال شبكت طرق جعلها مدينة متكاملة لمدينة رياضية لتكون نقلة نوعية واكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.