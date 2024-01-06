اكتشاف مبكر وإرشاد الصحي..أشرف عقبة: "100 يوم صحة" تضمن سلامة المصريين

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس سابقًا، إن مبادرة 100 يوم صحة أصبحت مستمرة، وتحقق السلامة والصحة لكل المصريين، واستمرارها يعطي فرصة لكل المصريين، لكي يحافظوا على صحتهم.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلته هاتفية مع فضائية " إكسترا نيوز"، أن مبادرة 100 يوم صحة مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، وتضم العديد من المبادرات أبرزهم فحص المقبلين على الزواج.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج مهم للغاية

وأوضح أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج مهم للغاية، لكي يتم الكشف المبكر عن المشاكل الصحية، والاطمئنان على حالتهم الصحية في المستقبل.

وأشار عقبة إلى أن مبادرة 100 يوم صحة ساهمت في زيادة وعي المواطنين بأهمية الكشف المبكر، متابعا: المبادرة تتيح للمواطنين سهولة الحصول على الخدمات الطبية.