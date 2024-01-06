جمال رائف: زيارة الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب الوطني تعطيهم دفعة معنوية

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن المدينة الأوليمبية هي صرح رياضي هو الأكبر حاليًا داخل الدولة المصرية وسوف يمكن الدولة من حصاد الإنجازات الرياضية، ويؤكد الرئيس السيسي من خلال زيارته أن يسعي لتمكين الشباب على الصعيد السياسي والاقتصادي والمجتمعي ورياضيًا ويلبي احتياجات الشباب.

وتابع الكاتب الصحفي، أن زيارة الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب الوطني تعطيهم دفعة معنوية، قبل بطولة أمم أفريقيا 2024.

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.