الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يتركها

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي من أهداف أو مكاسب لم يأتِ بأي تقدم حقيقي يذكر سوى المزيد من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، والمزيد من تدمير لجميع مقومات الحياة داخل غزة.

إسرائيل ارتكبت 1950 مجزرة خلال 3 أشهر

وكشف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، عن أن عدد المجازر التى ارتكبتها إسرائيل يتجاوز أكثر من 1950 مجزرة على مدار 3 أشهر، والتي كانت تستهدف عائلات بأكملها.

وأكد الدكتور جهاد الحرازين أن إسرائيل استهدفت كل البنية التحتية، وحولت قطاع غزة إلى منطقة من الرماد وأكوام الركام المنتشرة في كل المناطق، ولم يعد هناك منزل أو مكان صالح للسكن.

وتابع أن هناك رسالة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، بأن الشعب الفلسطيني وهو يتعرض للقصف والإبادة متمسك بالبقاء على أرضه، وهناك أكثر من 450 ألف مواطن متواجدون في منطقة مدينة غزة وفى شمال مدينة غزة، ولم يقبلوا أن ينزحوا إلى المناطق الجنوبية. 

استاذ العلوم السياسية لاحتلال الإسرائيلي غزة المجازر إسرائيل البنية التحتية الشعب الفلسطيني

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