الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراكب الملك خوفو ومقتنيات توت عنخ آمون.. المتحف الكبير يعرض آثارًا نادرة لأول مرة

المتحف الكبير
المتحف الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، اليوم، إن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير يقتصر على المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم، ولكن كل ذلك سيتغير عقب الافتتاح الرسمي.

وأضاف زيدان، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم فتح قاعتيِّ الملك توت عنخ أمون وتحملان كل مقتنياته بينها مقتنيات تظهر لأول مرة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح قاعات عرض لكنوز وآثار يتم عرضها لأول مرة.

 

عرض قطع أثرية لأول مرة

وأوضح  مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، أنه سيتم افتتاح معرض مراكب الملك خوفو، لافتًا إلى أن أحد تلك المراكب لم تظهر أمام العالم من قبل، فضلًا عن قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة من أجمل قاعات العرض من العصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني.

الاثار التشغيل التجريبى لمتحف المصري الكبير الافتتاح الرسمي الملك خوفو الملك توت عنخ

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