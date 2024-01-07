أستاذ علاقات دولية: الحرب على غزة أصبحت عبئًا ثقيلًا على الداخل الإسرائيلى

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المخاطر التي تواجه العملية العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة كثيرة، واستمرار هذا العدوان الغاشم سيمثل تهديدًا للأمن العالمي، وليس فقط الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بنك الأهداف الإسرائيلي لم يتحقق منه أي شيء.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نهجًا واضحًا من دولة الاحتلال الإسرائيلي، للسعي لتنفيذ مخططاتها بشكل واضح، وهو ما ظهر أمس، وزادت حدته من تصريحات متتالية متزامنة لوزراء متطرفين من حكومة اليمين المتطرف.

حكومة اليمين المتطرف الأخطر والأشد على إسرائيل

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن حكومة اليمين المتطرف الأخطر والأشد على إسرائيل، باعتبار أن هذه الحكومة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الإسرائيلي، وأصبحت عبئًا ثقيلًا على الشعب اليهودي، وشدد على أنه رغم هذه المدة الطويلة، أصبحت هذه العملية على غزة عبئًا ثقيلًا على الداخل الإسرائيلي.