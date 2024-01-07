الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الحرب على غزة أصبحت عبئًا ثقيلًا على الداخل الإسرائيلى

غزة
غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المخاطر التي تواجه العملية العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة كثيرة، واستمرار هذا العدوان الغاشم سيمثل تهديدًا للأمن العالمي، وليس فقط الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بنك الأهداف الإسرائيلي لم يتحقق منه أي شيء.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نهجًا واضحًا من دولة الاحتلال الإسرائيلي، للسعي لتنفيذ مخططاتها بشكل واضح، وهو ما ظهر أمس، وزادت حدته من تصريحات متتالية متزامنة لوزراء متطرفين من حكومة اليمين المتطرف.

حكومة اليمين المتطرف الأخطر والأشد على إسرائيل

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن حكومة اليمين المتطرف الأخطر والأشد على إسرائيل، باعتبار أن هذه الحكومة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الإسرائيلي، وأصبحت عبئًا ثقيلًا على الشعب اليهودي، وشدد على أنه رغم هذه المدة الطويلة، أصبحت هذه العملية على غزة عبئًا ثقيلًا على الداخل الإسرائيلي. 

أستاذ العلاقات الدولية العملية العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة العدوان الأمن القومي

مواد متعلقة

الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: هناك 10 متحورات لفيروس كورونا

خبير اقتصادى: انتشار المناطق اللوجستية عالج مشكلة التضخم وزيادة السلع

محلل سياسى فلسطينى: ما يحدث فى قطاع غزة جرائم إبادة بنطاق واسع

الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة الرئيس السيسى الكاتدرائية صنعت فرحة خاصة مع العيد

يحتوى على 100 ألف قطعة أثرية.. العالم ينتظر افتتاح المتحف الكبير (فيديو جراف)

جميل عفيفى: المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية وضعت مصر على خارطة العالم الرياضى

جمال رائف: زيارة الرئيس السيسى تدريبات المنتخب الوطنى تعطيهم دفعة معنوية

خبير اقتصادى: مصر تمتلك فرصًا استثمارية يضعها العالم بعين الاعتبار

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

بعد استشهاد نجل الدحدوح.. الصحفى حازم رجب حالته خطرة بمستشفى شهداء الأقصى

فتح باب التقديم والالتحاق بكليتى "علوم الحاسب والمعلومات" و"تكنولوجيا الأعمال"

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين