الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد يوضح تأثير إنجازات "حياة كريمة" على الاقتصاد المصري

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن مبادرة "حياة كريمة" لها انعكاس على الاقتصاد المصري، موضحا أن الأمم المتحدة أشادت بالمبادرة قائلة إنها من أفضل الممارسات التي تركز على مفهوم التنمية المستدامة.

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن المبادرة ساعدت في تقليل الفجوة بين القرى والمراكز الأكثر فقرا من خلال تقديم الخدمات ونقلهم إلى المستوى العام للدولة المصرية، كما أنها حسنت فكرة تقليص الفجوة التنموية بين إقليم الصعيد والوجه البحري.

المبادرة ساعدت في تقليل الفجوة بين القرى والمراكز

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن المبادرة من آثارها الاقتصادية لا تلقى بظلالها فقط على إقليم الصعيد، لكن أيضا تلقي على العاصمة، لأنه لم يكن للمواطن في محافظات الصعيد، الباحث عن التنمية أو مصدر رزق أكبر، سبيل سوى فكرة الهجرة من الريف إلى الحضر، وتعظيم فكرة المواطنة وهي أن يشعر المواطن بالحصول علي الخدمات في الريف كما  يحصل عليها أى مواطن في أى منطقة أخرى.

حياة كريمة توسعت لشمل مشروعات بناء الإنسان المصري

كما أوضح محمود عنبر، أن مبادرة حياة كريمة توسعت لتشمل المشروعات المتعلقة ببناء الإنسان المصري، مثل التي لها علاقة بالرعاية الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه المشروعات تصب في صالح الإنتاج المباشر الخاص بالدولة المصرية في ظل نظام يستهدف الاقتصاد القائم على الرقمنة، لافتا إلى أن المبادرة تحقق حياة كريمة للمواطنين من منظور القدرة الصحية والتعليمية.

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