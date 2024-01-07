الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالإسكندرية (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة، من استقبال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل، المهنئين بعيد الميلاد المجيد أمام المقر البابوى.

ويأتى استقبال قداسة البابا للمهنئين وسط تنظيم من فريق الكشافة بالكاتدرائية ومجموعة من الترانيم والألحان الكنسية.

كما أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلًا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة".

 

استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني ب بابا الإسكندرية الكرازة المرقسية الرئيس عبدالفتاح السيس عيد الميلاد المجيد

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