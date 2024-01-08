باحث: مصر تمتلك دائما أدوات لحل ما يجري في غزة

قال محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن رؤية الأطراف الفلسطينية عن موقف مصر، ترى أن هناك تواصل جيد من قبل الدولة المصرية مع السلطة الفلسطينية والفصائل وحركة حماس والجهاد المكاتب السياسية، ويضع مصر في خانة التواصل السياسي الدائم.

وأضاف محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تواصل مصر الدائم السياسي مع الأطراف دون تميز ومحايدة يضعها في موقف الطرف الداعم بكل نزاهة، لافتا إلى أن التواصل يجعل مصر تمتلك دائما أدوات للحل والإغاثة ما يجري في غزة.

مصر لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية

وتابع: أن مصر لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية وطرق حلها على مدار السنوات الماضية، ولا يوجد أطراف دولية أو إقليمية تضع ثقلها بشكل كبير لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.