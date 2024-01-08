الإثنين 08 يناير 2024
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بالأرقام.. مدير "القاهرة للدراسات" يوضح أهم المشروعات التنموية في سيناء

سيناء
سيناء

تحدث الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن التوسع في المشروعات التنموية بسيناء، قائلًا: “إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، بالتوسع فى المشروعات التنموية، ومكافحة الإرهاب اعتبارًا من عام ٢٠١٥”.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التى تمت فى سيناء والتى بدأت منذ عام 2015 كانت الدولة تهتم بتنمية حقيقية داخل سيناء على أرض الواقع، وانتهت المرحلة الأولي من المشروعات التنموية بتكلفة ٧٠٠ مليار جنيه تمت على تنمية شمال سيناء تحديدًا.

وتابع أن المرحلة الثانية بدأت منذ أول ديسمبر الماضي وتم وضع حجر الأساس وتخصيص ٦٦٣ مليار جنيه للمشروعات التنموية لتحسين جودة الحياة. 

بالأرقام ما تم من مشروعات تنموية في سيناء

ولفت عبد المنعم السيد إلى أنه تم أكثر من ١٥٢ مشروعا تنمويا داخل سيناء، بالإضافة لمحطات التحلية، ومشروعات التنمية سواء فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وبناء ٨ جامعات ومدارس بالإضافة إلى الإسكان والعمران والتى تهدف لطرد الإرهاب الذى كان متوطنا، ولتكون منطقة جذب للاستثمار والسكان، وتم استصلاح ٤٠٠ ألف فدان للزراعة.

 

المشروعات التنموية بسيناء بتكلفة ٧٠٠ مليار شمال سيناء للمشروعات تنموية

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