الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

قيادي بالحزب الليبرالي يوضح أسباب إضرابات العمال بالمطارات في إيطاليا

إضراب موظفي جميع
إضراب موظفي جميع المطارات الإيطالية

كشف عادل خطاب قيادي بالحزب الليبرالي الإيطالي، عن أسباب إضراب موظفي جميع المطارات الإيطالية لمدة ٢٤ ساعة، قائلًا إن النقابات العمالية دعت إلى الإضراب لزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإضرابات أدت إلى تكدس كبير في المطارات من قبل المسافرين، وتأخر الرحلات حاضة الداخلية، وأن إضراب أخر فرصة من نقابات العمال للضغط على شركات الطيران لزيادة الأجور، والمتوقع أن يكون هناك اجتماع للوصول إلي حل أم زيادة الأجور أو تقليل ساعات العمل.

إضرابات العمال بالمطارات في إيطاليا

وتابع قيادي بالحزب الليبرالي الإيطالي، أن الاجتماع سوف يجمع رؤساء النقابات العمالية مع رؤساء شركات الطيران، وأما عن وسائل الإعلام الإيطالية تناولت أخبار الإضراب من قبل النقابات العمالية لأنها وصلتها لأعلى مستوى، والحكومة لا تستطيع التدخل لأن الأزمة بين النقابات والشركات وهناك قواعد.


 

عادل خطاب الايطالي إضراب المطارات الإيطالية ل النقابات العمالية الاضرابات المسافرين بالمطارات النقابات

مواد متعلقة

خبير الاستثمار: مصر قطعت شوطًا هائلًا فى العلاقات الاقتصادية الإفريقية

أستاذ التمويل: الـ10 سنوات الماضية تؤكد قدرات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

خبير يوضح أهمية المناطق الجغرافية لتعزيز النمو الاقتصادى

أستاذ الاقتصاد: سوق الطاقة يمر حاليًا بـ"التقاطع المميت".. وعام 2024 سيكون الانفراجة الكبرى

أستاذ اقتصاد يوضح تأثير إنجازات "حياة كريمة" على الاقتصاد المصرى

أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يتركها

البابا تواضروس الثانى يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالإسكندرية (فيديو)

مراكب الملك خوفو ومقتنيات توت عنخ آمون.. المتحف الكبير يعرض آثارًا نادرة لأول مرة

الأكثر قراءة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

قمة مصرية فلسطينية جديدة

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية