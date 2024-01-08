قيادي بالحزب الليبرالي يوضح أسباب إضرابات العمال بالمطارات في إيطاليا

كشف عادل خطاب قيادي بالحزب الليبرالي الإيطالي، عن أسباب إضراب موظفي جميع المطارات الإيطالية لمدة ٢٤ ساعة، قائلًا إن النقابات العمالية دعت إلى الإضراب لزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الإضرابات أدت إلى تكدس كبير في المطارات من قبل المسافرين، وتأخر الرحلات حاضة الداخلية، وأن إضراب أخر فرصة من نقابات العمال للضغط على شركات الطيران لزيادة الأجور، والمتوقع أن يكون هناك اجتماع للوصول إلي حل أم زيادة الأجور أو تقليل ساعات العمل.

إضرابات العمال بالمطارات في إيطاليا

وتابع قيادي بالحزب الليبرالي الإيطالي، أن الاجتماع سوف يجمع رؤساء النقابات العمالية مع رؤساء شركات الطيران، وأما عن وسائل الإعلام الإيطالية تناولت أخبار الإضراب من قبل النقابات العمالية لأنها وصلتها لأعلى مستوى، والحكومة لا تستطيع التدخل لأن الأزمة بين النقابات والشركات وهناك قواعد.



