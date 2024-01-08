الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

الشيخ عبد الله جهامة: سيناء لم تشهد تنمية وإنجازات إلا في عهد الرئيس السيسي

تنمية سيناء
تنمية سيناء

تحدث الشيخ عبد الله جهامة رئيس مجاهدي سيناء، عن تنمية سيناء قائلا: "لم تشهد تنمية وإنجازات حقيقية إلا في عهد الرئيس السيسي.. ونحن كأبناء المحافظة رأينا إنجازات عاما بعد عام، مما جعل لدينا قناعة بأن هناك إرادة سياسية لتنميتها".
 

وأضاف جهامة، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز": “الرئيس السيسي بدأ ينظر إلى سيناء منذ توليه الحكم، لأنه يعلم مدى أهمية التنمية في سيناء”.
 

ووجه رئيس مجاهدي سيناء، الشكر إلى القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، مضيفا: "كل أبناء سيناء يرغبون في تحقيق التنمية البشرية"، معقبا: “سيناء دفع فيها ثمن كبير وغال من خلال تضحيات المصريين ولابد من استكمال مشاريع التنمية”.
 

المشروعات التى تقوم بها الدولة كبيرة وعملاقة وهى حلم للأهالى
 

وأكد جهامة، أن المشروعات التى تقوم بها الدولة كبيرة وعملاقة، وهى حلم للأهالى والمصريين ككل، فضلا عن المجهودات التى تم بذلها من خلال إنشاء الطرق والمدن الجديدة وميناء العريش، وهو إنجاز يضاهى الإعجاز وحلم بدأ يتحقق.

 

تنمية سيناء الرئيس السيسي رئيس مجاهدي سيناء القوات المسلحة المصرية العريش

مواد متعلقة

باحث: مصر تمتلك دائما أدوات لحل ما يجري في غزة

خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية كانت ستكون فى مهب الريح لولا التدخل المصرى

قيادى بالحزب الليبرالى يوضح أسباب إضرابات العمال بالمطارات فى إيطاليا

باحث: لقاء السيسى مع "أبو مازن" جاء فى توقيت مهم لدعم الفلسطينيين

خبير الاستثمار: مصر قطعت شوطًا هائلًا فى العلاقات الاقتصادية الإفريقية

أستاذ التمويل: الـ10 سنوات الماضية تؤكد قدرات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

خبير يوضح أهمية المناطق الجغرافية لتعزيز النمو الاقتصادى

أستاذ الاقتصاد: سوق الطاقة يمر حاليًا بـ"التقاطع المميت".. وعام 2024 سيكون الانفراجة الكبرى

الأكثر قراءة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

«عاشت في الحرام».. ماذا قال أشقاء فتاة المعصرة في اعترافاتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية