الشيخ عبد الله جهامة: سيناء لم تشهد تنمية وإنجازات إلا في عهد الرئيس السيسي

تحدث الشيخ عبد الله جهامة رئيس مجاهدي سيناء، عن تنمية سيناء قائلا: "لم تشهد تنمية وإنجازات حقيقية إلا في عهد الرئيس السيسي.. ونحن كأبناء المحافظة رأينا إنجازات عاما بعد عام، مما جعل لدينا قناعة بأن هناك إرادة سياسية لتنميتها".



وأضاف جهامة، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز": “الرئيس السيسي بدأ ينظر إلى سيناء منذ توليه الحكم، لأنه يعلم مدى أهمية التنمية في سيناء”.



ووجه رئيس مجاهدي سيناء، الشكر إلى القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، مضيفا: "كل أبناء سيناء يرغبون في تحقيق التنمية البشرية"، معقبا: “سيناء دفع فيها ثمن كبير وغال من خلال تضحيات المصريين ولابد من استكمال مشاريع التنمية”.



المشروعات التى تقوم بها الدولة كبيرة وعملاقة وهى حلم للأهالى



وأكد جهامة، أن المشروعات التى تقوم بها الدولة كبيرة وعملاقة، وهى حلم للأهالى والمصريين ككل، فضلا عن المجهودات التى تم بذلها من خلال إنشاء الطرق والمدن الجديدة وميناء العريش، وهو إنجاز يضاهى الإعجاز وحلم بدأ يتحقق.