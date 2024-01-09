الثلاثاء 09 يناير 2024
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سامح شكرى: وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى معبر رفح خلال ساعات

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن العلاقات المصرية الألمانية وثيقة، وقد تطورت خلال الأعوام الماضية، ومتشعبة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، ونتطلع للعمل الوثيق مع ألمانيا لتحقيق المصلحة المشتركة، والشراكة الاستراتيجية. 

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء: إننا نتطلع لاستمرار التواصل والتشاور فيما بيننا وتطوير العلاقات الثنائية، وتناول القضايا الدولية والإقليمية. 

وكشف وزير الخارجية عن أن وزيرة الخارجية الألمانية سوف تتوجه إلى العريش لمعبر رفح عقب انتهاء المؤتمر الصحفي؛ للاطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والمساعدات التي نقدمها. 

وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية، صباح اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالینا بیربوك، وذلك بمقر وزارة الخارجیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة.

وزير الخارجية مح شكري العلاقات المصرية الالمانية المانيا الشراكة الاستراتيجية مؤتمر صحفي نظيرته الألمانية

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