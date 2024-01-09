الثلاثاء 09 يناير 2024
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خبير اقتصادي: الدولة تستهدف الوصول بإيرادات قناة السويس 88 مليار دولار

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تطمح وتستهدف زيادة  إيرادات قناة السويس  خلال عام 2024، لتصل إلى 88 مليار دولار، وهو رقم طموح للغاية طبقًا للإمكانيات التي تمتلكها قناة السويس، حيث أنها ممر ملاحي ومركز لوجيستي ومنطقة اقتصادية والتي جعلتها قبلة للاستثمارات.

وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإمكانيات التي أصبحت تمتلكها هيئة قناة السويس مكنتها من إحداث هذه الطفرة، لافتًا إلى أن أهم مصادر العملة الصعبة للدولة هي قناة السويس وتعظيم استغلال إمكانياتها بالشكل الأمثل يستطيع أن يحقق المزيد الإيرادات.

محمد البهواشي يوضح ما تهدف له خطة الدولة لقناة السويس

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قناة السويس بدأت تتجه لاستخدام الوقود الأخضر في السفن، مؤكدًا أن البنية التحتية التي تمتلكها قناة السويس تمكنها من أن تكون مركز لـ "الطاقة الخضراء".

 

الطاقة الخضراء الخبير الاقتصادي قناة السويس إيرادات الامكانيات العملة الصعبة

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