الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع

أعلنت مجموعة "فوربس" اختيار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023.

ذكرت هيئة قناة السويس، في بيان الأربعاء أن قائمة فوربس هذا العام ضمت 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وجاء اختيار رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس عشر ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستي، حيث يأتي هذا الاختيار للعام الثالث على التوالي حيث سبق اختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

ووفقا لـ"فوربس" فإن تصنيف الرؤساء التنفيذيين يتم وفقا لعدة عوامل منها إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الابتكارات والمبادرات التي تم تنفيذها وقياس مدى تأثيرهم على المنطقة والدول التي يعملون فيها والأسواق التي يشرفون عليها علاوة على حجم المؤسسات والهيئات والشركات التي يقومون بإدارتها، ويأتي ذلك تتويجا لجهود جميع العاملين بالهيئة والإشراف والمتابعة الدائمة لرئيس الجمهورية.

مجموعة فوربس رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع وى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 هيئة قناة السويس اقتصاديات الشرق الأوسط

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