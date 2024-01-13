أستاذ دراسات بيئية: 50 فرصة استثمار متاحة في هذا المجال

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، إن الاستثمارات المناخية تأتي في إطار نسختها الأولى المنتدي المناخي والبيئي من ديسمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو التوجه للنمو الاخضر الشامل.

وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المطروح للاستثمار المناخي يدور حول قضايا معينة وهي إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها باعتبارها ثروة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.



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وأكد أستاذ الدراسات البيئية، أن الاستثمارات المناخية تحقق عائد مادي كبير، موضحًا أن أهم المشروعات التي يحققها الاستثمار المناخي هو إنتاج الطاقة وهي طاقة نظيفة، وإنتاج الإعلاف وتحويل المخلفات إلى سماد.

وأوضح أن الاقتصاد الأزرق يسعى إلى تحقيق أهداف خطة 2030، وخاصة الهدف 14 الذي يسعى إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية، والحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد، وذلك للحفاظ على حاجيات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.