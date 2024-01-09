الثلاثاء 09 يناير 2024
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خبير علاقات دولية: لقاء الرئيس السيسى وأبومازن يؤكد الثوابت المصرية تجاه فلسطين

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، أمس، أكدا من خلاله أن القضية الفلسطينية تمر بمفترق طرق، وهو لقاء مستمر في آلية التنسيق وتوحيد الرؤي. 

وأضاف خبير العلاقات  الدولية، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن اللقاء يعكس دلائل ورسائل وهي بناء جبهة وموقف مصر الداعم للجانب الفلسطيني، وصمام الأمان للقضية الفلسطينية، ويؤكد اللقاء في هذا التوقيت على رفض مصر تصفية القضية.

خبير العلاقات الدولية يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي مع أبومازن في هذا التوقيت

وتابع الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن اللقاء يؤكد على الثوابت التى تؤيدها مصر، ويعكس رسائل هي رفض تهجير الفلسطينيين قسرًا، لتوطينهم في سيناء والمساس بالأمن القومي المصري، ولكن الرئيس السيسي وجّه رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي وخاصة المعسكر الغربي، الذي كان مؤيدًا لإسرائيل، وكان يتسم بالصمت والتراخي أمام هذه المخططات. 

 

خبير العلاقات الدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنظيرة الفلسطيني محمود عباس القضية الفلسطينية صمام الأمان

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