الثلاثاء 09 يناير 2024
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كاتب صحفى: مصر لها الدور الأساسى والمحورى فى حل القضية الفلسطينية

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفى جمال رائف إن الدور المصري فاعل ومؤثر، ويحاول إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها للمشهد، من خلال إيجاد حل شامل، والدور المصري متواجد منذ تصاعد الأوضاع في فلسطين.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري، وزيرة الخارجية الألمانية، يأتي في إطار توافد كثير من الدبلوماسيين إلى مصر، باعتبارها لها دور محوري وبارز، وكما يؤكد على الثوابت المصرية. 

الدولة المصرية هي الداعم لاستقرار الإقليم

وتابع الكاتب الصحفي أن الدولة المصرية هي الداعم لاستقرار الإقليم وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإحياء مسارات السلام، مشيرًا إلى أن التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتيجة انسداد سياسي، وعدم قدرة الطرفين على الذهاب إلى إحياء مسار سلام، وإيجاد حل شامل للقضية.

جمال رائف الكاتب الصحفى القضية الفلسطينية فلسطين الأوضاع الخارجية سامح شكري دبلوماسيين

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